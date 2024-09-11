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11 сентября, 09:43

Суд признал геноцидом народов СССР действия фашистов в Тульской области

Тульский областной суд признал геноцидом народов СССР преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками на территории региона в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). Соответствующе решение было принято на итоговом выездном заседании, организованном в Зале Славы в Государственном музее оружия, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Выездное заседание суда в Тульской области. Видео © Telegram / Генпрокуратура России

«Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершённые с октября 1941 года по июль 1943 года на территории Тульской области, <…> военными преступлениями и преступлениями против человечности, человечества, <...> геноцидом национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР, народов Советского Союза», — заявил судья.

В ходе судебного заседания было отмечено, что за время оккупации число человеческих жертв в Тульской области превысило 15 тысяч человек. Из них более 11 тысяч было угнано в рабство. Размер причинённого материального ущерба в переводе на современный курс составил почти три триллиона рублей.

Напомним, в годы ВОВ на территории Тульской области шли ожесточённые бои с гитлеровцами. Именно здесь проходила одна из оборонительных линий, когда в 1942 году враг подступал к Москве. За мужество защитников Тула в 1976 году была удостоена почётного звания «Город-герой».

Ранее Life.ru рассказал о том, что суд признал действия фашистов в Липецкой области геноцидом народов СССР. Установлено, что от рук нацистов пострадало минимум четыре тысячи человек. Аналогичное решение вынесли суды в Твери и Карелии.

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Обложка ©

ТАСС / Георгий Коновалов

Наталья Демьянова
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