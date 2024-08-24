Канада уже дважды отказала России в экстрадиции Гунько
Посол в Оттаве Степанов: Канада под надуманными предлогами не выдаёт Гунько
Сотрудники российской дипломатической миссии в Оттаве после чествования члена батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько в канадском парламенте находятся в непрерывном контакте с местными правоохранителями и Министерством иностранных дел Канады. Как заявил в интервью корреспондентам РИА «Новости» посол России в этой североамериканской стране Олег Степанов, власти этого государства неоднократно отказывали Москве в экстрадиции Гунько под надуманными предлогами.
Собеседник информагентства заявил, что российские дипломаты находятся в непрерывном контакте с канадскими органами власти с осени прошлого года. Он также подчеркнул, что Канаде переданы «исчерпывающие материалы» с фактами совершенных им преступлений.
«Однако Оттава уже дважды отказала России в экстрадиции под надуманным предлогом о недостаточности доказательной базы совершенных Гунько преступлений», — заключил Степанов.
Напомним, что Гунько «прославился» на весь мир в сентябре 2023 года, когда посетил канадский парламент для встречи с Владимиром Зеленским. Изначально премьер Канады Джастин Трюдо отрицал свою причастность к произошедшему, но позже выяснилось, что он сам отправил нацисту приглашение. В феврале этого года Канада получила запрос о выдаче эсэсовца, но Оттава отказала Москве в его экстрадиции. Российские правоохранительные органы заочно предъявили бывшему члену батальона СС «Галичина» обвинение в геноциде. Стоит отметить, что Генеральная прокуратура России 22 августа объявила его в международный розыск. А до этого на Украине Областной совет Тернопольской области наоборот наградил нациста почётным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной» в честь его 99-летия, которое состоялось 19 марта.
YouTube / CTV News