Канада уже дважды отказала России в экстрадиции Гунько

Сотрудники российской дипломатической миссии в Оттаве после чествования члена батальона СС «Галичина» Ярослава Гунько в канадском парламенте находятся в непрерывном контакте с местными правоохранителями и Министерством иностранных дел Канады. Как заявил в интервью корреспондентам РИА «Новости» посол России в этой североамериканской стране Олег Степанов, власти этого государства неоднократно отказывали Москве в экстрадиции Гунько под надуманными предлогами.