Генпрокуратура РФ объявила украинского нациста Хунку в международный розыск
Экс-эсэсовец Ярослав Хунка в Парламенте Канады. Обложка © ТАСС / АР / Patrick Doyle
Украинского нациста 99-летнего Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
«Украинский нацист Хунка (Гунько) объявлен в международный розыск. Ещё в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Однако зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания», — говорится в публикации.
В ГП подчеркнули, что вопреки очевидному нежеланию ряда государств прилагать усилия по борьбе с нацизмом, ведомство смогло добиться внесения престарелого эсэсовца в реестры Интерпола, поэтому международный розыск участвовавшего в геноциде Хунки будет продолжен. Если его обнаружат на территории третьих стран, то российская сторона запросит выдачу преступника.
Напомним, что в сентябре 2023-го в Парламенте Канады произошла невообразимо скандальная ситуация: собравшиеся в зале рукоплескали Ярославу Хунке как герою Второй мировой войны, а присутствовавший там же Владимир Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо лично приветствовали его, представив, как бойца 1-й украинской дивизии. Впрочем, истинный род его деятельности вскрылся очень быстро — подразделение до апреля 1945 года называлось дивизией СС «Галичина», а мировая общественность справедливо возмутилась овациями нацисту. Из-за скандала спикер парламента Энтони Рот оставил свою должность, а Трюдо заговорил о «безоговорочных извинениях», хотя перед этим пытался списать всё на «российскую провокацию».