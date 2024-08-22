Генпрокуратура РФ объявила украинского нациста Хунку в международный розыск

Украинского нациста 99-летнего Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Украинский нацист Хунка (Гунько) объявлен в международный розыск. Ещё в декабре прошлого года властям Канады был направлен запрос об экстрадиции бывшего эсэсовца, причастного к убийству не менее 500 мирных советских граждан. Однако зарубежные компетентные органы выдавать его отказались, нарушив принцип неотвратимости наказания», — говорится в публикации.