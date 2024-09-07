Второй Бабий Яр: ФСБ раскрыла раскрыла зверства фашистов на донецкой шахте в годы ВОВ

ФСБ России по ДНР рассекретила материалы расследования преступлений, которые фашисты совершали в годы в годы Великой Отечественной войны на шахте 4/4-бис в Донецке. Все данные перейдут Донецкому музею ВОВ.

Уточняется, что архивы КГБ, касающиеся дела «О расследовании немецких зверств в городе Сталино на шахте № 4/4-бис», были рассекречены в рамках проекта «Без срока давности» в честь 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этих материалах упоминаются методы убийств граждан СССР в шахте «Калиновка», которая стала вторым местом по количеству захоронений жертв фашистов после Бабьего Яра (место одного из крупнейших массовых расстрелов евреев на оккупированной Германией территории). В протоколе судебно-медицинской экспертизы указано, что среди извлечённых из шахты останков были обнаружены тела без голов и конечностей.

«В дальнейшем архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны», — рассказали в ФСБ в беседе с РИА «Новости».

К 80-й годовщине освобождения Донбасса была проведена реконструкция мемориала шахты №4/4-бис, где в 1942-1943 годах от рук нацистов погибли более 75 тысяч человек.