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7 сентября, 17:21

Второй Бабий Яр: ФСБ раскрыла раскрыла зверства фашистов на донецкой шахте в годы ВОВ

ФСБ рассекретила преступления фашистов в Донецке на шахте «Калиновка» в годы ВОВ

ФСБ России по ДНР рассекретила материалы расследования преступлений, которые фашисты совершали в годы в годы Великой Отечественной войны на шахте 4/4-бис в Донецке. Все данные перейдут Донецкому музею ВОВ.

Уточняется, что архивы КГБ, касающиеся дела «О расследовании немецких зверств в городе Сталино на шахте № 4/4-бис», были рассекречены в рамках проекта «Без срока давности» в честь 81-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. В этих материалах упоминаются методы убийств граждан СССР в шахте «Калиновка», которая стала вторым местом по количеству захоронений жертв фашистов после Бабьего Яра (место одного из крупнейших массовых расстрелов евреев на оккупированной Германией территории). В протоколе судебно-медицинской экспертизы указано, что среди извлечённых из шахты останков были обнаружены тела без голов и конечностей.

«В дальнейшем архивные материалы будут использованы для признания геноцида народа Донбасса нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны», — рассказали в ФСБ в беседе с РИА «Новости».

К 80-й годовщине освобождения Донбасса была проведена реконструкция мемориала шахты №4/4-бис, где в 1942-1943 годах от рук нацистов погибли более 75 тысяч человек.

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Ранее Life.ru сообщал, что суд признал геноцидом народов СССР преступления, совершённые в Республике Карелия в годы Великой Отечественной войны финскими оккупантами и немецко-фашистскими захватчиками. Прокуратура доказала, что на данной территории действовали трудовые лагеря для советских военнопленных, где над ними всячески издевались.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Александра Мышляева
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