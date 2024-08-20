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20 августа, 16:22

В Германии отклонили апелляцию машинистки концлагеря, осуждённой за убийства более 10 тысяч человек

Суд в Германии оставил в силе приговор 99-летней машинистки концлагеря Штуттгоф

Ирмгард Фурхнер. Обложка © ТАСС / AP / Christian Charisius

Ирмгард Фурхнер. Обложка © ТАСС / AP / Christian Charisius

Верховный суд Германии отклонил апелляцию по делу 99-летней Ирмгард Фурхнер, которая работала в нацистском концлагере Штуттгоф вблизи Гданьска. В 2022 году её приговорили к двум годам условного заключения.

Дело Ирмгард Фурхнер в Германии считается одним из последних процессов, связанных со зверствами фашистов. Фурхнер была признана виновной в пособничестве убийству 10 505 человек и в покушении на жизнь ещё 5 человек. После приговора в 2 года условно она подала апелляцию, но суд отклонил её. Там отметили, что машинистка оказывала "психологическую поддержку" убийствам, потому что через неё проходила почти вся корреспонденция, которая шла в лагерь.

В концлагере женщина работала с 1943 по 1945 год, тогда ей было 18-19 лет, поэтому дело рассматривала коллегия по делам несовершеннолетних.

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Ранее Life.ru рассказывал о решении суда признать геноцидом действия фашистов на территории Карелии в годы ВОВ. Там, несмотря на массовую эвакуацию, 86 тысяч мирных жителей оставались в оккупации. В регионе действовали трудовые лагеря для советских военнопленных, где над ними издевались.

Александра Мышляева
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