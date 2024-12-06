ВС России в течение последних суток освободили два населённых пункта в зоне специальной военной операции — сёла Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстсе обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённые пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что Пустынку, как и Петровку, освободили подразделения группы «Центр».