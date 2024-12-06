Армия Россия в результате активных боёв изгнала ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР
МО РФ сообщило об освобождении населённых пунктов Пустынки и Сухие Ялы в ДНР
ВС России в течение последних суток освободили два населённых пункта в зоне специальной военной операции — сёла Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстсе обороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённые пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что Пустынку, как и Петровку, освободили подразделения группы «Центр».
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки освободили посёлок Старые Терны в ДНР. Сейчас идёт финальный этап зачистки населённого пункта. Украинские военные оборудовали там множество подземных лазов и ходов.
ТАСС / Алексей Коновалов