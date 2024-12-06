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6 декабря, 09:40

Армия Россия в результате активных боёв изгнала ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР

МО РФ сообщило об освобождении населённых пунктов Пустынки и Сухие Ялы в ДНР

ВС России в течение последних суток освободили два населённых пункта в зоне специальной военной операции — сёла Пустынка и Сухие Ялы в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстсе обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённые пункты Новодаровка Запорожской области и Сухие Ялы Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что Пустынку, как и Петровку, освободили подразделения группы «Центр».

Стало известно значение перехода Петровки под контроль России
Стало известно значение перехода Петровки под контроль России

Ранее сообщалось, что российские войска за сутки освободили посёлок Старые Терны в ДНР. Сейчас идёт финальный этап зачистки населённого пункта. Украинские военные оборудовали там множество подземных лазов и ходов.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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