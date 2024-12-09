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9 декабря, 07:03

СК завёл дело из-за взрыва внедорожника с людьми в центре Донецка

Внедорожник взорвался в центре Донецка. Фото © Телеграм / ЧП Донецк

Внедорожник взорвался в центре Донецка. Фото © Телеграм / ЧП Донецк

Следователи в ДНР возбудили уголовное дело из-за взрыва внедорожника с людьми в центре Донецка, в результате которого пострадали двое местных жителей. Об этом информирует пресс-служдба Следственного комитета Российской Федерации .

«Следователи, криминалисты СУ СК России по ДНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий», – рассказали в ведомстве.

Для установления точных причин ЧП назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.

Как уже писал Life.ru, произошло всё на пересечении улицы Университетская и проспекта Комсомольский. Очевидцы сразу бросились к пострадавшим во взорванной машине и оказывали им помощь до приезда скорой.

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Андрей Бражников
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