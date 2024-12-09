СК завёл дело из-за взрыва внедорожника с людьми в центре Донецка

Следователи в ДНР возбудили уголовное дело из-за взрыва внедорожника с людьми в центре Донецка, в результате которого пострадали двое местных жителей. Об этом информирует пресс-служдба Следственного комитета Российской Федерации .

«Следователи, криминалисты СУ СК России по ДНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России во взаимодействии с коллегами из УФСБ России и МВД по ДНР проводят детальный осмотр места происшествия и комплекс оперативно-розыскных мероприятий», – рассказали в ведомстве.

Для установления точных причин ЧП назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая.