Тайлер Дёрден на минималках: Убийца капитана 1-го ранга торговал крафтовым мылом в Алупке

Одним из подозреваемых в подрыве автомобиля офицера 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота в Севастополе является бизнесмен из Алупки, который торговал крафтовым мылом. Об этом сообщает Mash на волне.

Предприниматель, причастный к подрыву. Фото © Telegram / Mash на волне

Последние несколько лет 47-летний Виталий К. проживал в Алупке, а с 2020 получал доход с небольшого бизнеса, продавая крафтовое мыло и средства для ухода. Раньше был разнорабочим.