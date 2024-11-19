Тайлер Дёрден на минималках: Убийца капитана 1-го ранга торговал крафтовым мылом в Алупке
Подозреваемый в подрыве офицера в Севастополе торговал крафтовым мылом
Искорёженный взрывом автомобиль. Фото © Telegram / Следком
Одним из подозреваемых в подрыве автомобиля офицера 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота в Севастополе является бизнесмен из Алупки, который торговал крафтовым мылом. Об этом сообщает Mash на волне.
Предприниматель, причастный к подрыву. Фото © Telegram / Mash на волне
Последние несколько лет 47-летний Виталий К. проживал в Алупке, а с 2020 получал доход с небольшого бизнеса, продавая крафтовое мыло и средства для ухода. Раньше был разнорабочим.
По данным телеграм-канала, он перебрался в Крым из Львова. После задержания сознался, что 13 ноября привёл в действие взрывчатку, закреплённую под водительским сиденьем машины капитана 1-го ранга Валерия Транковского.
Напомним, что взрыв случился утром 13 ноября рядом с севастопольским супермаркетом. В машине тогда находился морской офицер Валерий Транковский. Взрывом ему оторвало ноги, он погиб на месте. Следком назвал случившееся терактом, а вскоре ответственность за это на себя взяла СБУ. Ранее Life.ru опубликовал видео с моментом взрыва.