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19 ноября, 11:59

Тайлер Дёрден на минималках: Убийца капитана 1-го ранга торговал крафтовым мылом в Алупке

Подозреваемый в подрыве офицера в Севастополе торговал крафтовым мылом

Искорёженный взрывом автомобиль. Фото © Telegram / Следком

Искорёженный взрывом автомобиль. Фото © Telegram / Следком

Одним из подозреваемых в подрыве автомобиля офицера 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота в Севастополе является бизнесмен из Алупки, который торговал крафтовым мылом. Об этом сообщает Mash на волне.

Предприниматель, причастный к подрыву. Фото © Telegram / Mash на волне

Предприниматель, причастный к подрыву. Фото © Telegram / Mash на волне

Последние несколько лет 47-летний Виталий К. проживал в Алупке, а с 2020 получал доход с небольшого бизнеса, продавая крафтовое мыло и средства для ухода. Раньше был разнорабочим.

По данным телеграм-канала, он перебрался в Крым из Львова. После задержания сознался, что 13 ноября привёл в действие взрывчатку, закреплённую под водительским сиденьем машины капитана 1-го ранга Валерия Транковского.

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Напомним, что взрыв случился утром 13 ноября рядом с севастопольским супермаркетом. В машине тогда находился морской офицер Валерий Транковский. Взрывом ему оторвало ноги, он погиб на месте. Следком назвал случившееся терактом, а вскоре ответственность за это на себя взяла СБУ. Ранее Life.ru опубликовал видео с моментом взрыва.

Владимир Озеров
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