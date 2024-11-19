Украинские «ждуны» сдали кураторов и раскрыли детали убийства военного в Севастополе
Подорвавшие авто капитана ЧФ в Крыму были завербованы офицерами СБУ в 2023-м
Место подрыва военного в Севастополе. Фото © Телеграм / Следком
Исполнители взрыва капитана Тарановского были завербованы службами безопасности Украины ещё в 2023 году. Всё это время подрывники находились у себя дома.
Допрос задержанных. Видео © ФСБ РФ
В тайнике подозреваемого нашли телефоны, сим-карты, заготовки для СВУ и киевский паспорт. Чтобы избавиться от автомобиля Тарановского, подрывник заложил взрывчатку на дно машины. Для активации устройства он воспользовался специальным пультом. Далее задержанный позвонил на неизвестную сим-карту и привёл в действие СВУ. Телефон мужчина спрятал под камень, а пульт — под бетонную балку.
По данным Mash, кураторами террористов были начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурылёв и зампред СБУ генерал-майор Александр Поклад.
Напомним, что взрыв произошёл утром 13 ноября рядом с одним из супермаркетов в Севастополе. В момент инцидента во внедорожнике находился морской офицер Валерий Транковский. В результате взрыва он потерял ноги, спасти его уже не удалось. Следственный комитет квалифицировал данное событие как террористический акт, и это не без оснований — вскоре ответственность за подрыв взяла на себя СБУ. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», а следователи проверяют всех сослуживцев погибшего, которые уволились в запас или переехали на Украину после 2014 года.