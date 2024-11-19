Украинские «ждуны‎» сдали кураторов и раскрыли детали убийства военного в Севастополе

Исполнители взрыва капитана Тарановского были завербованы службами безопасности Украины ещё в 2023 году. Всё это время подрывники находились у себя дома.

В тайнике подозреваемого нашли телефоны, сим-карты, заготовки для СВУ и киевский паспорт. Чтобы избавиться от автомобиля Тарановского, подрывник заложил взрывчатку на дно машины. Для активации устройства он воспользовался специальным пультом. Далее задержанный позвонил на неизвестную сим-карту и привёл в действие СВУ. Телефон мужчина спрятал под камень, а пульт — под бетонную балку.