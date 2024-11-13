В Севастополе прямо на дороге взорвалась машина, водитель погиб
Машина взорвалась возле супермаркета на улице Шевченко в Севастополе. Предварительно, внутри в этот момент был военный. Mash на волне сообщает, что он погиб.
В Севастополе прямо на дороге взорвалась машина. Видео © Telegram/Mash на волне
На место едут экстренные службы. Очевидцы говорят, взрыв был такой силы, что двор напротив усыпало осколками авто.
А ранее в центре Луганска произошёл взрыв, в результате инцидента повреждены две машины. Момент взрыва попал на видео.
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Life.ru