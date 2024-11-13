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Регион
13 ноября, 07:30

В Севастополе прямо на дороге взорвалась машина, водитель погиб

Машина взорвалась возле супермаркета на улице Шевченко в Севастополе. Предварительно, внутри в этот момент был военный. Mash на волне сообщает, что он погиб.

В Севастополе прямо на дороге взорвалась машина. Видео © Telegram/Mash на волне

На место едут экстренные службы. Очевидцы говорят, взрыв был такой силы, что двор напротив усыпало осколками авто.

Взрыв в центре Луганска унёс жизнь мужчины
Взрыв в центре Луганска унёс жизнь мужчины

А ранее в центре Луганска произошёл взрыв, в результате инцидента повреждены две машины. Момент взрыва попал на видео.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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