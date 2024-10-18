Взрыв в центре Луганска унёс жизнь мужчины

При взрыве в центре Луганска, в результате которого повредились две машины, погиб мужчина, есть раненая. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обстановка в Луганске после взрыва. Видео © Telegram / Следком

«Возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом в центре Луганска, в результате которого повреждены два автомобиля, погиб мужчина и пострадала женщина. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая», — говорится в сообщении.