Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 октября, 10:29

Момент взрыва в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор

Момент взрыва в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор, установленный в авто, проезжавшем следом. Кадры публикует телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Момент взрыва в центре Луганска. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»

О пострадавших, как и о причине взрыва, пока по-прежнему неизвестно. Официальной информации о случившемся также нет. По данным местных телеграм-каналов, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Участок проезжей части огорожен.

Ранее стало известно, что две машины, по предварительным данным, взорвались в центре Луганска возле театра на Оборонной улице. Очевидцы сообщают, что слышали сильный хлопок.

В Херсонской области подорвали авто главы райотдела полиции, он в больнице
В Херсонской области подорвали авто главы райотдела полиции, он в больнице
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / «Mash на Донбассе»

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров