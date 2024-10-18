Момент взрыва в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор
Момент взрыва в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор, установленный в авто, проезжавшем следом. Кадры публикует телеграм-канал «Mash на Донбассе».
Момент взрыва в центре Луганска. Видео © Telegram / «Mash на Донбассе»
О пострадавших, как и о причине взрыва, пока по-прежнему неизвестно. Официальной информации о случившемся также нет. По данным местных телеграм-каналов, сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Участок проезжей части огорожен.
Ранее стало известно, что две машины, по предварительным данным, взорвались в центре Луганска возле театра на Оборонной улице. Очевидцы сообщают, что слышали сильный хлопок.
Кадр из видео Telegram / «Mash на Донбассе»