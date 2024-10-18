Две машины, по предварительным данным, взорвались в центре Луганска
Повреждённые авто в центре Луганска. Фото © Telegram/ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС
Две машины, по предварительным данным, взорвались в Луганске возле театра на Оборонной улице. Очевидцы сообщают, что слышали сильный хлопок.
«По предварительной информации, взорвались две машины. Перекресток частично перекрыт, пробки вокруг», — пишет телеграм-канал «Луганск сегодня».
О пострадавших пока не известно, другие подробности не сообщаются.