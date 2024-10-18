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18 октября, 09:47

Две машины, по предварительным данным, взорвались в центре Луганска

Повреждённые авто в центре Луганска. Фото © Telegram/ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС

Повреждённые авто в центре Луганска. Фото © Telegram/ЛУГАНСК СЕГОДНЯ ЛНР | ДОНБАСС

Две машины, по предварительным данным, взорвались в Луганске возле театра на Оборонной улице. Очевидцы сообщают, что слышали сильный хлопок.

«По предварительной информации, взорвались две машины. Перекресток частично перекрыт, пробки вокруг»,пишет телеграм-канал «Луганск сегодня».

О пострадавших пока не известно, другие подробности не сообщаются.

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Александра Вишнякова
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