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7 октября, 15:21

В Херсонской области подорвали авто главы райотдела полиции, он в больнице

В Херсонской области была взорвана машина главы ОМВД «Новотроицкое». О происшествии сообщила пресс-служба регионального СК РФ.

Кадры подорванного авто начальника ОМВД «Новотроицкое». Видео © СК РФ по Херсонской области

«Сегодня, примерно в 10 часов 40 минут, на территории площадки у магазина «Троя» в посёлке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство», — указано в публикации.

Начальник районного отдела полиции получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело в рамках статьи «Покушение на убийство». Правоохранители проводят допросы свидетелей и очевидцев случившегося.

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Мужчина погиб при подрыве двух грузовиков дронами-камикадзе на трассе в Белгород

Ранее Life.ru сообщал о том, как сотрудник полиции погиб при подрыве кортежа российского посла в Пакистане Альберта Хорева, а ещё четверо правоохранителей получили ранения. Взрыв случился возле транспорта сопровождения. Предположительно, целью теракта были иностранные дипломаты.

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СК РФ по Херсонской области

Юрий Лысенко
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