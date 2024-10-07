В Херсонской области подорвали авто главы райотдела полиции, он в больнице
В Херсонской области была взорвана машина главы ОМВД «Новотроицкое». О происшествии сообщила пресс-служба регионального СК РФ.
Кадры подорванного авто начальника ОМВД «Новотроицкое». Видео © СК РФ по Херсонской области
«Сегодня, примерно в 10 часов 40 минут, на территории площадки у магазина «Троя» в посёлке городского типа Новотроицкое под днищем автомобиля сработало взрывное устройство», — указано в публикации.
Начальник районного отдела полиции получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело в рамках статьи «Покушение на убийство». Правоохранители проводят допросы свидетелей и очевидцев случившегося.
Ранее Life.ru сообщал о том, как сотрудник полиции погиб при подрыве кортежа российского посла в Пакистане Альберта Хорева, а ещё четверо правоохранителей получили ранения. Взрыв случился возле транспорта сопровождения. Предположительно, целью теракта были иностранные дипломаты.