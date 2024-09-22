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22 сентября, 16:22

Полицейский погиб в Пакистане при подрыве машины сопровождения посла России

Подорванный автомобиль кортежа посла РФ и других дипломатов в Пакистане. Обложка © X / PhamDuyHien9

Подорванный автомобиль кортежа посла РФ и других дипломатов в Пакистане. Обложка © X / PhamDuyHien9

Один полицейский погиб в результате нападения на кортеж посла России в Пакистане Альберта Хорева. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

Кадры с места подрыва автомобиля сопровождения посла России в Пакистане. Видео © X / PhamDuyHien9

Взрыв прогремел около автомобиля сопровождения. Ещё четверо полицейских получили ранения. Никто из дипломатов не пострадал. Предварительно, целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами. Однако взрыв произошёл у машины сопровождения.

Как ранее сообщал Life.ru, российский посол Альберт Хорев прибыл в Пакистан для участия в туристическом саммите Swat, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада. Автомобиль сопровождения дипломата подорвался на мине, когда он ехал в отель из города Мингора в провинции Хайбер-Пахтунхва.

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Наталья Демьянова
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