Полицейский погиб в Пакистане при подрыве машины сопровождения посла России
Подорванный автомобиль кортежа посла РФ и других дипломатов в Пакистане. Обложка © X / PhamDuyHien9
Один полицейский погиб в результате нападения на кортеж посла России в Пакистане Альберта Хорева. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.
Кадры с места подрыва автомобиля сопровождения посла России в Пакистане. Видео © X / PhamDuyHien9
Взрыв прогремел около автомобиля сопровождения. Ещё четверо полицейских получили ранения. Никто из дипломатов не пострадал. Предварительно, целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами. Однако взрыв произошёл у машины сопровождения.
Как ранее сообщал Life.ru, российский посол Альберт Хорев прибыл в Пакистан для участия в туристическом саммите Swat, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада. Автомобиль сопровождения дипломата подорвался на мине, когда он ехал в отель из города Мингора в провинции Хайбер-Пахтунхва.