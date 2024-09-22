Полицейский погиб в Пакистане при подрыве машины сопровождения посла России

Один полицейский погиб в результате нападения на кортеж посла России в Пакистане Альберта Хорева. Об этом сообщает местный телеканал Geo TV со ссылкой на полицию.

Кадры с места подрыва автомобиля сопровождения посла России в Пакистане. Видео © X / PhamDuyHien9

Взрыв прогремел около автомобиля сопровождения. Ещё четверо полицейских получили ранения. Никто из дипломатов не пострадал. Предварительно, целью атаки был кортеж с иностранными дипломатами. Однако взрыв произошёл у машины сопровождения.