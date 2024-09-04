Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 сентября, 20:19

Между «Талибаном»* и войсками Пакистана разгорелись бои на границе

Радикальное движение «Талибан»* вступило в бои с пакистанскими пограничными войсками. Военные действия развернулись на границе Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Как сообщает афганское СМИ, бои начались в 19:00 по местному времени по близости с провинцией Хост. В боевых действиях использовались лёгкие и тяжёлые средства вооружения. Талибы около трёх дней возводили форпосты рядом с границей. Телеканал не приводит информацию о том, были ли жертвы во время столкновения.

ВКС РФ ликвидировали три базы боевиков в сирийской пустыне
ВКС РФ ликвидировали три базы боевиков в сирийской пустыне

Ранее Life.ru сообщал о том, что представители правящего в Афганистане движения «Талибан»* законодательно запретили женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Закон был опубликован 21 августа. Данный запрет внесли в первую официальную Декларацию законов о пороках и добродетелях.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Roshan Salih

Илья Попов
  • Новости
  • талибы
  • талибан
  • пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров