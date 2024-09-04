Между «Талибаном»* и войсками Пакистана разгорелись бои на границе

Радикальное движение «Талибан»* вступило в бои с пакистанскими пограничными войсками. Военные действия развернулись на границе Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает телеканал TOLOnews.

Как сообщает афганское СМИ, бои начались в 19:00 по местному времени по близости с провинцией Хост. В боевых действиях использовались лёгкие и тяжёлые средства вооружения. Талибы около трёх дней возводили форпосты рядом с границей. Телеканал не приводит информацию о том, были ли жертвы во время столкновения.