Автомобиль из кортежа посла РФ Альберта Хорева подорвался на мине в Пакистане
Альберт Хорев. Обложка © Telegram / Посольство России в Пакистане / Russian Embassy in Pakistan
Автомобиль сопровождения из кортежа российского посла Альберта Хорева подорвался на мине в Пакистане. Об этом доложила пресс-служба посольства.
«По дороге в отель из города Мингора в Хайбер-Пахтунхва автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения, дипломаты не пострадали», — говорится в сообщении.
Российский дипломат прибыл в страну для участия в туристическом саммите Swat, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада. В нём также принимали послы других государств.
Недавно радикальное движение «Талибан»* вступило в бои с пакистанскими пограничными войсками. Военные действия развернулись на границе между странами. Талибы* около трёх дней возводили форпосты рядом с противником.
* Деятельность организации запрещена ООН.