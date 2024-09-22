Автомобиль из кортежа посла РФ Альберта Хорева подорвался на мине в Пакистане

Автомобиль сопровождения из кортежа российского посла Альберта Хорева подорвался на мине в Пакистане. Об этом доложила пресс-служба посольства.

«По дороге в отель из города Мингора в Хайбер-Пахтунхва автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения, дипломаты не пострадали», — говорится в сообщении.

Российский дипломат прибыл в страну для участия в туристическом саммите Swat, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада. В нём также принимали послы других государств.

Недавно радикальное движение «Талибан»* вступило в бои с пакистанскими пограничными войсками. Военные действия развернулись на границе между странами. Талибы* около трёх дней возводили форпосты рядом с противником.