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22 сентября, 14:31

Автомобиль из кортежа посла РФ Альберта Хорева подорвался на мине в Пакистане

Альберт Хорев. Обложка © Telegram / Посольство России в Пакистане / Russian Embassy in Pakistan

Альберт Хорев. Обложка © Telegram / Посольство России в Пакистане / Russian Embassy in Pakistan

Автомобиль сопровождения из кортежа российского посла Альберта Хорева подорвался на мине в Пакистане. Об этом доложила пресс-служба посольства.

«По дороге в отель из города Мингора в Хайбер-Пахтунхва автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения, дипломаты не пострадали», — говорится в сообщении.

Российский дипломат прибыл в страну для участия в туристическом саммите Swat, организованном Торгово-промышленной палатой Исламабада. В нём также принимали послы других государств.

Стало известно о первых жертвах столкновений на границе Афганистана и Пакистана
Стало известно о первых жертвах столкновений на границе Афганистана и Пакистана

Недавно радикальное движение «Талибан»* вступило в бои с пакистанскими пограничными войсками. Военные действия развернулись на границе между странами. Талибы* около трёх дней возводили форпосты рядом с противником.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Николай Рюмин
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