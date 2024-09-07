ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 19:36

Стало известно о первых жертвах столкновений на границе Афганистана и Пакистана

TOLOnews: 4 человека пострадали при столкновениях на афгано-пакистанской границе

Не менее четырёх человек пострадали при боестолкновениях между пограничными войсками Пакистана и силами движения «Талибан»*, которое контролирует Афганистан. Об этом сообщает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в минобороны талибов*.

Инцидент произошёл в районе спорной границы. По данным журналистов, его причиной стало строительство афганской стороной блокпоста в провинции Хост. Источник телеканала заявил, что с обеих сторон есть жертвы, однако их точное число не называется.

Афганистан и Пакистан ведут спор о границе ещё с конца XIX века. В 1893 году в Кабуле эмир Абдур-Рахман и сэр Генри Мортимер Дюранд подписали соглашение о делимитации между афганскими и британскими владениями. Афганские правители признавали линию Дюранда до 1947 года, когда распалась Британская Индия. Однако после появления независимого Пакистана, Кабул перестал признавать границу. С тех пор там периодически происходят столкновения.

Напомним, ранее Life.ru писал, что на границе двух стран начались столкновения. По данным СМИ, талибы* около трёх дней возводили форпосты рядом с границей.

В Кремле прокомментировали решение Киргизии перестать считать талибов* террористами
В Кремле прокомментировали решение Киргизии перестать считать талибов* террористами

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Никита Никонов
  • Новости
  • Афганистан
  • пакистан
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров