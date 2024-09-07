Стало известно о первых жертвах столкновений на границе Афганистана и Пакистана

Не менее четырёх человек пострадали при боестолкновениях между пограничными войсками Пакистана и силами движения «Талибан»*, которое контролирует Афганистан. Об этом сообщает афганский телеканал TOLOnews со ссылкой на источник в минобороны талибов*.

Инцидент произошёл в районе спорной границы. По данным журналистов, его причиной стало строительство афганской стороной блокпоста в провинции Хост. Источник телеканала заявил, что с обеих сторон есть жертвы, однако их точное число не называется.

Афганистан и Пакистан ведут спор о границе ещё с конца XIX века. В 1893 году в Кабуле эмир Абдур-Рахман и сэр Генри Мортимер Дюранд подписали соглашение о делимитации между афганскими и британскими владениями. Афганские правители признавали линию Дюранда до 1947 года, когда распалась Британская Индия. Однако после появления независимого Пакистана, Кабул перестал признавать границу. С тех пор там периодически происходят столкновения.

Напомним, ранее Life.ru писал, что на границе двух стран начались столкновения. По данным СМИ, талибы* около трёх дней возводили форпосты рядом с границей.