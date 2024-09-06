В Кремле прокомментировали решение Киргизии перестать считать талибов* террористами

Москва с пониманием относится к решению Киргизии исключить «Талибан»* из списка террористических организаций. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киргизия весьма и весьма близка географически к Афганистану. Соседям очень важно выстраивать отношения с де-факто властью», — отметил представитель Кремля на брифинге.

По словам, без этого решения Бишкека было бы невозможно выстраивать какие-либо контакты.

Накануне МИД Афганистана, сформированный «Талибаном»*, заявил, что Киргизия исключила движение из списка запрещённых организаций. По словам представителя ведомства Абдула Кахара Балхи, решение Бишкека говорит о «растущем» международном признании нового правительства Афганистана.

Ранее президент России Владимир Путин назвал Талибан* союзником РФ в борьбе с терроризмом. По словам главы государства, запрещённое движение также заинтересовано в стабильности внутри своей страны. Путин отметил, что Москва получала сообщения о готовности представителей организации работать в антитеррористической сфере.