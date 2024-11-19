Момент подрыва машины офицера ЧФ в Севастополе попал на камеры наблюдения
Момент подрыва машины начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ Валерия Транковского в Севастополе попал на камеры наблюдения. Видеозапись обнародовала ФСБ России.
Взрыв машины начальника штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ Валерия Транковского. Видео © ФСБ России
На кадрах также признания задержанных исполнителей теракта. 38-летняя жительница Севастополя рассказала, что следила за офицером и передала куратору данные. А 47-летний житель Ялты сознался в изготовлении СВУ и приведении её в действие. Суд Симферополя уже арестовал последнего на 2 месяца.
Напомним, взрыв прогремел утром 13 ноября около одного из супермаркетов в Севастополе. Во внедорожнике был морской офицер Валерий Транковский. Взрывом ему оторвало ноги, спасти его уже было нельзя. Следком квалифицировал случившееся как террористический акт и не напрасно — вскоре ответственность за подрыв взяла на себя СБУ. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Убийство», следователи проверяют всех сослуживцев погибшего, которые после 2014-го года уволились в запас или переехали жить на Украину.
ФСБ России