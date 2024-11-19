Момент подрыва машины офицера ЧФ в Севастополе попал на камеры наблюдения

На кадрах также признания задержанных исполнителей теракта. 38-летняя жительница Севастополя рассказала, что следила за офицером и передала куратору данные. А 47-летний житель Ялты сознался в изготовлении СВУ и приведении её в действие. Суд Симферополя уже арестовал последнего на 2 месяца.