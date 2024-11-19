Шпионка и подрывник: Задержаны подозреваемые в убийстве офицера ЧФ в Севастополе
В Крыму задержали двух подозреваемых в подрыве машины офицера ЧФ в Севастополе
Начштаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Обложка © Telegram / РаZVожаев
Федеральная служба безопасности РФ вычислила и задержала двух подозреваемых в подрыве машины офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе, в результате чего капитан погиб. Об этом отчитались в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и в Следственном комитете РФ.
«На территории Республики Крым задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября этого года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1-го ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью», — рассказали в ЦОС.
Фигуранты во время допроса дали признательные показания. Это — 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.
Согласно данным следователей, женщина осуществляла наблюдение за офицером с целью установления и фиксации адресов, маршрутов передвижения, распорядка дня, используемых транспортных средств. Её сообщник собрал бомбу, установил его под днище автомобиля и привёл его в действие по заданию СБУ.
Напомним, взрыв прогремел утром 13 ноября около одного из супермаркетов в Севастополе — там сдетонировало установленное на внедорожник взрывное устройство. В этот момент в машине был морской офицер Валерий Транковский. Взрыв частично оторвал ему ноги, медики помочь уже не смогли. Следком квалифицировал случившееся как террористический акт и не напрасно — вскоре ответственность за подрыв взяла на себя СБУ. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Убийство», сейчас следователи подозревают всех сослуживцев погибшего, которые после 2014-го года уволились в запас или переехали жить на Украину.