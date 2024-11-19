Шпионка и подрывник: Задержаны подозреваемые в убийстве офицера ЧФ в Севастополе

Федеральная служба безопасности РФ вычислила и задержала двух подозреваемых в подрыве машины офицера ВМФ Валерия Транковского в Севастополе, в результате чего капитан погиб. Об этом отчитались в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и в Следственном комитете РФ.

«На территории Республики Крым задержаны двое граждан России, совершивших 13 ноября этого года в Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля под управлением начальника штаба — первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота РФ капитана 1-го ранга Транковского Валерия Николаевича, получившего ранения, несовместимые с жизнью», — рассказали в ЦОС.

Фигуранты во время допроса дали признательные показания. Это — 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.