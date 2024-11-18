В Севастополе простились с капитаном Черноморского флота, который был подорван в машине по приказу СБУ
В Севастополе простились с капитаном 1-го ранга Валерием Транковским
Начштаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Обложка © Telegram / РаZVожаев
В Севастополе состоялась церемония прощания с капитаном 1-го ранга, руководителем штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Сегодня в Севастополе простились с капитаном 1 ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским», — написал он.
Валерий Транковский родился и рос в Ленинграде. После школы он последовал за давней мечтой и поступил в высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. По завершению учёбы был прикомандирован в бригаду ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Впоследствии также отучился в военно-морской академии имени Кузнецова в Петербурге. О нём отзываются как о высококлассном профессионале, а также грамотном и опытном моряке, который прошёл все этапы службы морского офицера: от командира группы до комбрига, руководителя штаба военно-морского района. Неоднократно удостаивался государственных и ведомственных наград за умелое руководство вверенными ему подразделениями и личным составом, а также мужество, которое проявлял при выполнении боевых задач.
«Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждёт очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба», — добавил Развожаев.
Напомним, взрыв прогремел утром 13 ноября около одного из супермаркетов в Севастополе — там сдетонировало установленное на внедорожник взрывное устройство. В этот момент в машине был морской офицер Валерий Транковский. Взрыв частично оторвал ему ноги, медики помочь уже не смогли. Следком квалифицировал случившееся как террористический акт и не напрасно — вскоре ответственность за подрыв взяла на себя СБУ. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Убийство», сейчас следователи подозревают всех сослуживцев погибшего, которые после 2014-го года уволились в запас или переехали жить на Украину.