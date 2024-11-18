В Севастополе простились с капитаном Черноморского флота, который был подорван в машине по приказу СБУ

Валерий Транковский родился и рос в Ленинграде. После школы он последовал за давней мечтой и поступил в высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. По завершению учёбы был прикомандирован в бригаду ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Впоследствии также отучился в военно-морской академии имени Кузнецова в Петербурге. О нём отзываются как о высококлассном профессионале, а также грамотном и опытном моряке, который прошёл все этапы службы морского офицера: от командира группы до комбрига, руководителя штаба военно-морского района. Неоднократно удостаивался государственных и ведомственных наград за умелое руководство вверенными ему подразделениями и личным составом, а также мужество, которое проявлял при выполнении боевых задач.