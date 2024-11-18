Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 13:32

В Севастополе простились с капитаном Черноморского флота, который был подорван в машине по приказу СБУ

В Севастополе простились с капитаном 1-го ранга Валерием Транковским

Начштаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Обложка © Telegram / РаZVожаев

Начштаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Обложка © Telegram / РаZVожаев

В Севастополе состоялась церемония прощания с капитаном 1-го ранга, руководителем штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Транковским. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня в Севастополе простились с капитаном 1 ранга, начальником штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерием Николаевичем Транковским»,написал он.

Валерий Транковский родился и рос в Ленинграде. После школы он последовал за давней мечтой и поступил в высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени Попова. По завершению учёбы был прикомандирован в бригаду ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Впоследствии также отучился в военно-морской академии имени Кузнецова в Петербурге. О нём отзываются как о высококлассном профессионале, а также грамотном и опытном моряке, который прошёл все этапы службы морского офицера: от командира группы до комбрига, руководителя штаба военно-морского района. Неоднократно удостаивался государственных и ведомственных наград за умелое руководство вверенными ему подразделениями и личным составом, а также мужество, которое проявлял при выполнении боевых задач.

«Валерий Николаевич Транковский погиб в результате теракта 13 ноября 2024 года в Севастополе. Нелюдей, которые решились на это, ждёт очевидный финал. Потому что у всех террористов одна судьба», — добавил Развожаев.

Задержан россиянин, готовивший теракты в трёх областях по заданию украинских спецслужб
Задержан россиянин, готовивший теракты в трёх областях по заданию украинских спецслужб

Напомним, взрыв прогремел утром 13 ноября около одного из супермаркетов в Севастополе — там сдетонировало установленное на внедорожник взрывное устройство. В этот момент в машине был морской офицер Валерий Транковский. Взрыв частично оторвал ему ноги, медики помочь уже не смогли. Следком квалифицировал случившееся как террористический акт и не напрасно — вскоре ответственность за подрыв взяла на себя СБУ. Возбуждено уголовное дело в рамках статьи «Убийство», сейчас следователи подозревают всех сослуживцев погибшего, которые после 2014-го года уволились в запас или переехали жить на Украину.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Михаил Развожаев
  • Общество
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar