СБУ заявила о причастности к гибели капитана Черноморского флота в Севастополе
«Общественное»: СБУ взяла ответственность за гибель капитана ЧФ в Севастополе
Служба безопасности Украины (СБУ) оказалась причастна к гибели капитана 1-го ранга Черноморского флота Валерия Т. в Севастополе. Об этом сообщает украинское издание «Общественное», ссылаясь на источники в спецслужбах.
По словам собеседника издания, «сегодняшний подрыв автомобиля в Севастополе является успешной спецоперацией СБУ».
Взрыв автомобиля произошёл сегодня утром недалеко от супермаркета в Севастополе. За рулём находился капитан 1-го ранга, командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. По информации следствия и губернатора города Михаила Развожаева, это происшествие может быть квалифицировано как диверсия или заказное убийство. В декабре 2023 года данные погибшего были внесены в украинские списки. Подрыв автомобиля уже был расценён как теракт.
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