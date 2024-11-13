Погибший при взрыве авто в Севастополе был военным
Мужчина, погибший в результате взрыва автомобиля в Севастополе был военнослужащим, поэтому не исключена версия, что происшествие было диверсией. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 9.53, уж в 9.59 к месту вызова прибыли спасатели МЧС. Внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передать скорой, но от полученных травм он скончался.
«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, машина взорвалась утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился мужчина — ему частично оторвало ноги, от серьёзных травм он скончался. Предварительно, в машине взорвался газ.
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