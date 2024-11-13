Преступники неделю следили за подорванным в Севастополе капитаном

За капитаном I ранга Валерием Т. велась продолжительная слежка. Преступники наблюдали за ним на протяжении семи дней и установили взрывное устройство на днище автомобиля со стороны водителя. Запуск был произведён дистанционно около 10 часов утра, сообщает Mash.