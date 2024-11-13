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13 ноября, 10:28

Преступники неделю следили за подорванным в Севастополе капитаном

Место подрыва машины военного в Севастополе. Фото © Чп / Севастополь

Место подрыва машины военного в Севастополе. Фото © Чп / Севастополь

За капитаном I ранга Валерием Т. велась продолжительная слежка. Преступники наблюдали за ним на протяжении семи дней и установили взрывное устройство на днище автомобиля со стороны водителя. Запуск был произведён дистанционно около 10 часов утра, сообщает Mash.

Напомним, что взрыв машины произошёл около супермаркета в Севастополе. За рулём машины в этот момент находился командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. По данным следствия и губернатора города Михаила Развожаева, данная расправа может быть диверсией и заказным убийством. В декабре 2023 года данные погибшего попали в украинские списки. Подрыв авто уже квалифицировали как теракт.

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Наталья Афонина
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