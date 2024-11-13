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Регион
13 ноября, 09:54

Следствие назвало основную версию подрыва машины капитан 1-го ранга в Севастополе

Следствие считает заказное убийство основной версией взрыва капитана ЧФ в Крыму

Следствие считает, что подрыв машины капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе — заказное убийство. Об этом сообщает Mash.

Согласно информации из источника, преступление заключалось в преднамеренном убийстве. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было прикреплено к нижней части автомобиля с водительской стороны и активировано дистанционно. В момент взрыва военный находился за рулём и ехал по улице Тараса Шевченко среди других автомобилей.

Погибший при взрыве авто в Севастополе был военным
Погибший при взрыве авто в Севастополе был военным

Напомним, авто взорвалось утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — ему частично оторвало ноги, спасти его не удалось. Губернатор города Михаил Развожаев не исключил, что это была диверсия. Погибшим оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга.

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Mash

Александра Мышляева
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