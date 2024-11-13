Следствие назвало основную версию подрыва машины капитан 1-го ранга в Севастополе
Следствие считает заказное убийство основной версией взрыва капитана ЧФ в Крыму
Следствие считает, что подрыв машины капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе — заказное убийство. Об этом сообщает Mash.
Согласно информации из источника, преступление заключалось в преднамеренном убийстве. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было прикреплено к нижней части автомобиля с водительской стороны и активировано дистанционно. В момент взрыва военный находился за рулём и ехал по улице Тараса Шевченко среди других автомобилей.
Напомним, авто взорвалось утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — ему частично оторвало ноги, спасти его не удалось. Губернатор города Михаил Развожаев не исключил, что это была диверсия. Погибшим оказался командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга.