Следствие назвало основную версию подрыва машины капитан 1-го ранга в Севастополе

Следствие считает, что подрыв машины капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе — заказное убийство. Об этом сообщает Mash .

Согласно информации из источника, преступление заключалось в преднамеренном убийстве. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство было прикреплено к нижней части автомобиля с водительской стороны и активировано дистанционно. В момент взрыва военный находился за рулём и ехал по улице Тараса Шевченко среди других автомобилей.