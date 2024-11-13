Погибшим при взрыве авто в Севастополе оказался капитан 1-го ранга

Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга, сообщает Mash на волне.

47-летний офицер ехал в потоке машин по улице Шевченко, когда около 10 утра прогремел взрыв. Спасти военнослужащего не удалось: взрывом ему оторвало ноги. Как пишет SHOT, сработало СВУ, заложенное под днище автомобиля.