Погибшим при взрыве авто в Севастополе оказался капитан 1-го ранга
Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга, сообщает Mash на волне.
Место взрыва машины военного в Севастополе. Фото © SHOT
47-летний офицер ехал в потоке машин по улице Шевченко, когда около 10 утра прогремел взрыв. Спасти военнослужащего не удалось: взрывом ему оторвало ноги. Как пишет SHOT, сработало СВУ, заложенное под днище автомобиля.
Напомним, машина взорвалась утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — ему частично оторвало ноги, от серьёзных травм он скончался. Губернатор города Михаил Развожаев не исключил, что это была диверсия.
SHOT