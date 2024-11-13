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Регион
13 ноября, 08:32
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Погибшим при взрыве авто в Севастополе оказался капитан 1-го ранга

Погибшим при взрыве внедорожника в Севастополе оказался бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга, сообщает Mash на волне.

Место взрыва машины военного в Севастополе. Фото © SHOT

Место взрыва машины военного в Севастополе. Фото © SHOT

47-летний офицер ехал в потоке машин по улице Шевченко, когда около 10 утра прогремел взрыв. Спасти военнослужащего не удалось: взрывом ему оторвало ноги. Как пишет SHOT, сработало СВУ, заложенное под днище автомобиля.

Напомним, машина взорвалась утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — ему частично оторвало ноги, от серьёзных травм он скончался. Губернатор города Михаил Развожаев не исключил, что это была диверсия.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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