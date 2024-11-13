Подрыв авто капитана 1-го ранга в Севастополе квалифицировали как теракт
В Севастополе возбуждено уголовное дело после подрыва автомобиля капитана 1-го ранга Черноморского флота. Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.
«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.
По предварительным данным, сегодня утром в Гагаринском районе Севастополя сработало самодельное взрывное устройство, прикреплённое к днищу автомобиля военного.
Напомним, авто взорвалось утром 13 ноября возле супермаркета в Севастополе. В салоне находился военный — бывший командир 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота капитан 1-го ранга. Ему частично оторвало ноги, спасти его не удалось. Губернатор города Михаил Развожаев не исключил, что это была диверсия.
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