Подрыв авто капитана 1-го ранга в Севастополе квалифицировали как теракт

В Севастополе возбуждено уголовное дело после подрыва автомобиля капитана 1-го ранга Черноморского флота. Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт.

«Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.