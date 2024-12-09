Внедорожник взорвался в центре Донецка, есть раненые
Внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения, пишет SHOT. Причина ЧП пока неизвестна, на месте взрыва уже работают экстренные службы.
Внедорожник взорвался в центре Донецка. Видео © Телеграм / ЧП Донецк
Произошло всё на пересечении улицы Университетская и проспекта Комсомольский. Очевидцы сразу бросились к пострадавшим и оказывали им помощь до приезда скорой.
А в Севастополе взорвали внедорожник утром 13 ноября. В машине тогда находился морской офицер Валерий Транковский. Взрывом ему оторвало ноги, он погиб на месте. Следком назвал случившееся терактом, а вскоре ответственность за это на себя взяла СБУ. Ранее Life.ru опубликовал видео с моментом взрыва.
Телеграм / ЧП Донецк