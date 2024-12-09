Внедорожник взорвался в центре Донецка, есть раненые

Внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения, пишет SHOT . Причина ЧП пока неизвестна, на месте взрыва уже работают экстренные службы.

Произошло всё на пересечении улицы Университетская и проспекта Комсомольский. Очевидцы сразу бросились к пострадавшим и оказывали им помощь до приезда скорой.