Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 декабря, 06:41

Внедорожник взорвался в центре Донецка, есть раненые

Внедорожник взорвался в центре Донецка, два человека получили серьёзные ранения, пишет SHOT. Причина ЧП пока неизвестна, на месте взрыва уже работают экстренные службы.

Внедорожник взорвался в центре Донецка. Видео © Телеграм / ЧП Донецк

Произошло всё на пересечении улицы Университетская и проспекта Комсомольский. Очевидцы сразу бросились к пострадавшим и оказывали им помощь до приезда скорой.

А в Севастополе взорвали внедорожник утром 13 ноября. В машине тогда находился морской офицер Валерий Транковский. Взрывом ему оторвало ноги, он погиб на месте. Следком назвал случившееся терактом, а вскоре ответственность за это на себя взяла СБУ. Ранее Life.ru опубликовал видео с моментом взрыва.

Семейная пара на авто подорвалась на взрывном устройстве под Курском, женщина погибла
Семейная пара на авто подорвалась на взрывном устройстве под Курском, женщина погибла
Обложка ©

Телеграм / ЧП Донецк

Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar