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22 ноября, 13:56

Семейная пара на авто подорвалась на взрывном устройстве под Курском, женщина погибла

Смирнов: Под Курском женщина погибла при подрыве авто на взрывном устройстве

В Курской области женщина погибла при наезде автомобиля на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Её муж, находившийся за рулём, получил ранения.

«Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте», — говорится в сообщении Смирнова, опубликованном в его телеграм-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он добавил, что супруг женщины доставлен в ЦРБ в Рыльске. Смирнов призвал помнить об опасности передвижения в приграничных районах.

Под Белгородом автомобиль полностью выгорел после атаки дрона ВСУ
Под Белгородом автомобиль полностью выгорел после атаки дрона ВСУ

Ранее мирный житель погиб в Курской области после удара дрона по автомобилю. Трагедия произошла днём 18 ноября на территории Большесолдатского района. Взрыв нанёс мужчине ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

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ТАСС / Сергей Булкин

Никита Никонов
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