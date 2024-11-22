Семейная пара на авто подорвалась на взрывном устройстве под Курском, женщина погибла
Смирнов: Под Курском женщина погибла при подрыве авто на взрывном устройстве
В Курской области женщина погибла при наезде автомобиля на взрывное устройство. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Её муж, находившийся за рулём, получил ранения.
«Сегодня в Рыльском районе произошла трагедия: гражданский легковой автомобиль, в котором ехала супружеская пара, наехал на взрывное устройство. В результате от полученных ранений женщина погибла на месте», — говорится в сообщении Смирнова, опубликованном в его телеграм-канале.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он добавил, что супруг женщины доставлен в ЦРБ в Рыльске. Смирнов призвал помнить об опасности передвижения в приграничных районах.
Ранее мирный житель погиб в Курской области после удара дрона по автомобилю. Трагедия произошла днём 18 ноября на территории Большесолдатского района. Взрыв нанёс мужчине ранения, которые оказались несовместимыми с жизнью.
ТАСС / Сергей Булкин