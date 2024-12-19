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Убийство генерала Кириллова
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Регион
19 декабря, 07:51

Криминалисты отслеживают маршрут убийцы генерала Кириллова из Узбекистана в Россию

Следователи выясняют, как убийца генерал-лейтенанта Кириллова въехал в Россию

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Фото © Telegram / Минобороны РФ

Российские следователи намерены выяснить, как убийца начальника Войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова попал в страну для совершения теракта. Об этом узнало РИА «Новости» от источника в силовых структурах.

«Проверяется информация, легально ли он находился на территории России», — отметил собеседник агентства.

Напомним, 17 декабря в Москве в результате теракта погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. 18 декабря утром был задержан подозреваемый — гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов, ранее работавший в чайхане. Позже выяснилось, где прятался убийца генерала Кириллова в ожидании награды в $100 тысяч. ФСБ показала видео допроса Курбанов. На кадрах он признался, что теракт совершил по заданию кураторов с Украины.

Убийцу генерала Кириллова привезли на место теракта под охраной 15 конвоиров в полной экипировке
Убийцу генерала Кириллова привезли на место теракта под охраной 15 конвоиров в полной экипировке
Андрей Бражников
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