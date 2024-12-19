Криминалисты отслеживают маршрут убийцы генерала Кириллова из Узбекистана в Россию

Российские следователи намерены выяснить, как убийца начальника Войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова попал в страну для совершения теракта. Об этом узнало РИА «Новости» от источника в силовых структурах.