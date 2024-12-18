«Когда он вышел, я нажимал кнопку»: ФСБ показала видео допроса убийцы генерала Кириллова
ФСБ опубликовала видео допроса подозреваемого в убийстве генерала Кириллова
ФСБ опубликовала видео допроса гражданина Узбекистана, устроившего по заданию украинских спецслужб теракт, в результате которого погибли начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник.
Допрос исполнителя убийства генерала Кириллова. Видео © ФСБ России
«Я приехал в Москву по заданию украинских спецслужб. Потом я покупал самокат и через несколько месяцев приехал за вещами для бомб. Я это тоже принимал, всех готовили, поставили рядом с домом генерала. И потом, когда он вышел из дома, я нажимал кнопку», — рассказывает на видео подозреваемый на ломанном русском.
Он признаётся, что за преступление он должен был получить от украинских кураторов $100 тысяч и европейский паспорт.
Теракт произошёл рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрывчатки составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Помимо генерала Игоря Кириллова в результате мощного взрыва погиб его помощник Илья Поликарпов. Водитель Кириллова выжил, но получил контузию, осколки стекла посекли ему лицо и руки. Life.ru публиковал видео с места трагедии. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту было возбуждено уголовное дело.
ФСБ России