При взрыве, убившем генерала Кириллова, выжил только его водитель
Mash: Водитель Кириллова выжил после взрыва на Рязанском проспекте
После взрыва в Москве, от которого скончался генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выжил лишь его водитель, находившийся в автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
«Единственный выживший в результате подрыва генерал-лейтенанта — его водитель. В момент активации СВУ он сидел за рулём», — говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина получил контузию, а осколки стекла посекли ему лицо и руки.
Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru показывал видео с места трагедии. Мощность взрывчатки оценили в 300 граммов тротилового эквивалента. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики сказали, что смерть генерала была мгновенной. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова.
Life.ru