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Убийство генерала Кириллова
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Регион
17 декабря, 14:05

При взрыве, убившем генерала Кириллова, выжил только его водитель

Mash: Водитель Кириллова выжил после взрыва на Рязанском проспекте

После взрыва в Москве, от которого скончался генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выжил лишь его водитель, находившийся в автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Единственный выживший в результате подрыва генерал-лейтенанта — его водитель. В момент активации СВУ он сидел за рулём», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мужчина получил контузию, а осколки стекла посекли ему лицо и руки.

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Напомним, рано утром 17 декабря начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru показывал видео с места трагедии. Мощность взрывчатки оценили в 300 граммов тротилового эквивалента. СК обозначил убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики сказали, что смерть генерала была мгновенной. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова.

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Life.ru

Николай Рюмин
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