При взрыве, убившем генерала Кириллова, выжил только его водитель

После взрыва в Москве, от которого скончался генерал-лейтенант Игорь Кириллов, выжил лишь его водитель, находившийся в автомобиле. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

«Единственный выживший в результате подрыва генерал-лейтенанта — его водитель. В момент активации СВУ он сидел за рулём», — говорится в сообщении.