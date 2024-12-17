«Смерть была мгновенной»: Медики раскрыли детали гибели генерала Кириллова

В медицинских службах рассказали, что начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли мгновенно в результате взрыва. Самодельная бомба была начинена поражающими элементами, и прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчин.