Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 10:16

«Смерть была мгновенной»: Медики раскрыли детали гибели генерала Кириллова

ТАСС: Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб мгновенно после взрыва

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий

В медицинских службах рассказали, что начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли мгновенно в результате взрыва. Самодельная бомба была начинена поражающими элементами, и прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчин.

«Смерть была мгновенной. Прибывшим врачам осталось только её констатировать», — сообщили в ТАСС со ссылкой на медслужбы.

Киев открестился от причастности к убийству начальника Войск РХБЗ Кириллова
Киев открестился от причастности к убийству начальника Войск РХБЗ Кириллова

Напомним, сегодня не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов тротила. Очевидцы рассказали, что от мощности ударной волны затрясло соседние дома. Уже через 7-8 минут на место прибыли экстренные службы. Следственные органы официально подтвердили гибель начальника войск РХБЗ и его помощника и возбудили уголовные дела по нескольким статьям. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова. Его обвиняли в якобы использовании химического оружия против войск киевского режима. В Госдуме пообещали наказать убийц Кириллова. Там отметили, что Россия столкнулась с «изощрённым и беспринципным врагом», который использует террористические акты в качестве одного из инструментов преступной деятельности.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Убийство генерала Кириллова
  • Утраты
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar