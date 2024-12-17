«Смерть была мгновенной»: Медики раскрыли детали гибели генерала Кириллова
ТАСС: Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов погиб мгновенно после взрыва
Генерал-лейтенант РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий
В медицинских службах рассказали, что начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли мгновенно в результате взрыва. Самодельная бомба была начинена поражающими элементами, и прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчин.
«Смерть была мгновенной. Прибывшим врачам осталось только её констатировать», — сообщили в ТАСС со ссылкой на медслужбы.
Напомним, сегодня не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов тротила. Очевидцы рассказали, что от мощности ударной волны затрясло соседние дома. Уже через 7-8 минут на место прибыли экстренные службы. Следственные органы официально подтвердили гибель начальника войск РХБЗ и его помощника и возбудили уголовные дела по нескольким статьям. За день до трагедии СБУ завела дело в отношении Кириллова. Его обвиняли в якобы использовании химического оружия против войск киевского режима. В Госдуме пообещали наказать убийц Кириллова. Там отметили, что Россия столкнулась с «изощрённым и беспринципным врагом», который использует террористические акты в качестве одного из инструментов преступной деятельности.