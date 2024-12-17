«Беспринципный враг»: В Госдуме обещали наказать убийц Кириллова
Депутат Белик: Убийцы генерала Кириллова понесут неотвратимое наказание
Начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ
Причастные к взрыву, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, понесут неотвратимое наказание. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя резонансное преступление.
«Наказание для совершивших это дерзкое преступление неотвратимо и последует обязательно», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.
Он также отметил, что Россия столкнулась с «изощрённым и беспринципным врагом», который использует террористические акты в качестве одного из инструментов преступной деятельности.
Напомним, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Life.ru опубликовал видео с места ЧП. По предварительной информации, самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила. По факту преступления возбуждено уголовное дело, а убийство генерала квалифицировано как теракт.