«Беспринципный враг»: В Госдуме обещали наказать убийц Кириллова

Причастные к взрыву, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, понесут неотвратимое наказание. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя резонансное преступление.

«Наказание для совершивших это дерзкое преступление неотвратимо и последует обязательно», — подчеркнул парламентарий в беседе с RT.