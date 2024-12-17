СК квалифицировал убийство начальника Войск РХБЗ Кириллова как теракт

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» после гибели в Москве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Ход расследования держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

«Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину доложено о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Глава ведомства дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении Следкома.