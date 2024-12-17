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17 декабря, 07:59

СК квалифицировал убийство начальника Войск РХБЗ Кириллова как теракт

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «Убийство», «Террористический акт», «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» после гибели в Москве начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Ход расследования держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Место убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Видео © Life.ru

«Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину доложено о первоначальных следственных действиях и установленных обстоятельствах. Глава ведомства дал ряд указаний и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК России», — говорится в сообщении Следкома.

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Напомним, что мощный взрыв прогремел у многоэтажки на востоке Москвы ранним утром 17 декабря. Сработавшее СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. Сообщалось, что жертвами могли стать двое военных. Позже стало известно, что погибшие — это начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его водитель.

Обложка ©

Life.ru

Александра Вишнякова
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