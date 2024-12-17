Служба безопасности Украины завела дело на Кириллова за день до взрыва

Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело в отношении Начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова за день до его гибели в результате теракта в Москве. Об этом ведомство сообщало в телеграм-канале.