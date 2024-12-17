Служба безопасности Украины завела дело на Кириллова за день до взрыва
Начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны
Служба безопасности Украины (СБУ) завела дело в отношении Начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова за день до его гибели в результате теракта в Москве. Об этом ведомство сообщало в телеграм-канале.
Спецслужбы обвиняли генерал-лейтенанта в якобы использовании химического оружия против войск киевского режима. В СБУ утверждают, что задокументировали действия военного.
Уже на следующий день, 17 декабря, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве. В результате погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Известно, что СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сообщается, что взрывчатка была сравнима с 300 граммами тротила.