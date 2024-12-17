«Я такое слышала впервые»: Очевидцы рассказали о взрыве у дома, где погиб Кириллов

Очевидцы взрыва, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник РХБЗ Игорь Кириллов рассказывают, что от мощности ударной волны затрясло соседние дома. Их слова приводит SHOT.

Очевидица про взрыв. Видео © SHOT

Как рассказала SHOT одна из жительниц дома напротив, звук был похож именно на взрыв, а не хлопок или грохот. Уже через 7-8 минут на месте были экстренные службы.

«Дом затрясло, именно взрыв был. Я такое слышала в первый раз», — призналась свидетельница.