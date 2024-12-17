«Я такое слышала впервые»: Очевидцы рассказали о взрыве у дома, где погиб Кириллов
Очевидцы: Взрыв, убивший генерал-лейтенанта Кириллова, сотрясал соседние дома
Очевидцы взрыва, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник РХБЗ Игорь Кириллов рассказывают, что от мощности ударной волны затрясло соседние дома. Их слова приводит SHOT.
Очевидица про взрыв. Видео © SHOT
Как рассказала SHOT одна из жительниц дома напротив, звук был похож именно на взрыв, а не хлопок или грохот. Уже через 7-8 минут на месте были экстренные службы.
«Дом затрясло, именно взрыв был. Я такое слышала в первый раз», — призналась свидетельница.
Сейчас у дома на Рязанском проспекте в Москве работает сапёрная группа, робот-сапёр обследует территорию. Место происшествия оцеплено.
Напомним, сильный взрыв прогремел на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 декабря. Данные о нём поступили примерно в 6:11. Сработавшее СВУ могло быть прикреплено к ручке электросамоката. По данному факту заведено уголовное дело. Там погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия.
Life.ru / Kandinsky 3.1