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17 декабря, 07:16

«Я такое слышала впервые»: Очевидцы рассказали о взрыве у дома, где погиб Кириллов

Очевидцы: Взрыв, убивший генерал-лейтенанта Кириллова, сотрясал соседние дома

Очевидцы взрыва, в котором погиб генерал-лейтенант, начальник РХБЗ Игорь Кириллов рассказывают, что от мощности ударной волны затрясло соседние дома. Их слова приводит SHOT.

Очевидица про взрыв. Видео © SHOT

Как рассказала SHOT одна из жительниц дома напротив, звук был похож именно на взрыв, а не хлопок или грохот. Уже через 7-8 минут на месте были экстренные службы.

«Дом затрясло, именно взрыв был. Я такое слышала в первый раз», — призналась свидетельница.

Сейчас у дома на Рязанском проспекте в Москве работает сапёрная группа, робот-сапёр обследует территорию. Место происшествия оцеплено.

СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

Напомним, сильный взрыв прогремел на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 декабря. Данные о нём поступили примерно в 6:11. Сработавшее СВУ могло быть прикреплено к ручке электросамоката. По данному факту заведено уголовное дело. Там погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия.

Обложка ©

Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
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