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Регион
17 декабря, 09:02

Медведев пообещал «неминуемое возмездие» после гибели генерала Игоря Кириллова

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство киевского режима понесет ответственность за смерть начальника РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

У себя в телеграм-канале Медведев выразил соболезнований родным и близким Кириллова и отметил, что попытки запугать наш народ и остановить наступление российской армии обречены на провал.

Депутат Ревенко — об убийстве Кириллова: Киев показал свой бандитский оскал
Депутат Ревенко — об убийстве Кириллова: Киев показал свой бандитский оскал

«Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие», — заверил он.

Политик охарактеризовал убийство Кириллова как свидетельство агонии киевского режима. По его словам, Киев пытается оправдаться перед Западом за неудачи на фронте и продлить конфликт, нанося удары по мирным городам.

«Этот теракт — агония бандеровского режима, который из последних сил пытается оправдать свое существование», — добавил Медведев.

Агентство Reuters узнало, кто стоит за убийством генерала Кириллова
Агентство Reuters узнало, кто стоит за убийством генерала Кириллова

Ранее Life.ru писал, что самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Его мощность оценена в 300 граммов тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

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Life.ru

Марина Фещенко
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