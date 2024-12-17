Медведев пообещал «неминуемое возмездие» после гибели генерала Игоря Кириллова
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство киевского режима понесет ответственность за смерть начальника РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
У себя в телеграм-канале Медведев выразил соболезнований родным и близким Кириллова и отметил, что попытки запугать наш народ и остановить наступление российской армии обречены на провал.
«Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие», — заверил он.
Политик охарактеризовал убийство Кириллова как свидетельство агонии киевского режима. По его словам, Киев пытается оправдаться перед Западом за неудачи на фронте и продлить конфликт, нанося удары по мирным городам.
«Этот теракт — агония бандеровского режима, который из последних сил пытается оправдать свое существование», — добавил Медведев.
Ранее Life.ru писал, что самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Его мощность оценена в 300 граммов тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.
Life.ru