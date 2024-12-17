Медведев пообещал «неминуемое возмездие» после гибели генерала Игоря Кириллова

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что руководство киевского режима понесет ответственность за смерть начальника РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

У себя в телеграм-канале Медведев выразил соболезнований родным и близким Кириллова и отметил, что попытки запугать наш народ и остановить наступление российской армии обречены на провал.

«Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие», — заверил он.

Политик охарактеризовал убийство Кириллова как свидетельство агонии киевского режима. По его словам, Киев пытается оправдаться перед Западом за неудачи на фронте и продлить конфликт, нанося удары по мирным городам.