Депутат Ревенко — об убийстве Кириллова: Киев показал свой бандитский оскал
Депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что киевский режим ещё раз показал свой бандитский оскал, взорвав начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Об этом он написал во вторник в своё телеграм-канале.
«Киевский режим ещё раз показал всем свой отвратительны бандитский оскал: подлый взрыв, унесший жизнь начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Он был настоящим воином и командиром. Вечная память», — отметил Ревенко.
Напомним, что минувшей ночью на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Life.ru опубликовал видео с места происшествия. По предварительной информации, самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила.
EPA/SERGEI CHIRIKOV