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17 декабря, 09:00

Агентство Reuters узнало, кто стоит за убийством генерала Кириллова

Reuters: За убийством генерал-лейтенанта Кириллова стоят спецслужбы Украины

Начальник Войск РХБ защиты Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны

Начальник Войск РХБ защиты Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны

Организаторами терракта, в результате которого в Москве погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, стоят украинские спецслужбы. С таким утверждением выступило агентство Reuters.

«Служба безопасности Украины убила российского генерала Кириллова в рамках спецоперации в Москве», — сообщает агентство со ссылкой на источник в СБУ.

Напомним, что минувшей ночью на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Life.ru опубликовал видео с места происшествия. Есть версия, что самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

Опубликовано видео с предполагаемым моментом взрыва, унесшего жизнь Кириллова
Опубликовано видео с предполагаемым моментом взрыва, унесшего жизнь Кириллова

Причастность Украины к убийству российского генерал-лейтенанта также допускал депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов. Стоит отметить, что Служба безопасности Украины завела дело на Кириллова за день до взрыва. Его обвиняли в якобы использовании химического оружия против войск киевского режима.

Оксана Попова
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