Агентство Reuters узнало, кто стоит за убийством генерала Кириллова

Организаторами терракта, в результате которого в Москве погиб начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, стоят украинские спецслужбы. С таким утверждением выступило агентство Reuters.