Опубликовано видео с предполагаемым моментом взрыва, унесшего жизнь Кириллова

Издание «Поток» опубликовало, как утверждается, видео с моментом взрыва у дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал РХБЗ Игорь Кириллов и его водитель. На кадрах видна вспышка света неподалёку от объекта съёмки, а на припаркованных неподалёку авто сработала сигнализация и осыпался снег.