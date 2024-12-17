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Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
17 декабря, 08:51

Опубликовано видео с предполагаемым моментом взрыва, унесшего жизнь Кириллова

Издание «Поток» опубликовало, как утверждается, видео с моментом взрыва у дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал РХБЗ Игорь Кириллов и его водитель. На кадрах видна вспышка света неподалёку от объекта съёмки, а на припаркованных неподалёку авто сработала сигнализация и осыпался снег.

Видео © Telegram / ПОТОК

Ранее Life.ru писал, что самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Его мощность оценена в 300 граммов тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.

Робот-сапёр не нашёл других взрывных устройств на месте гибели Кириллова
Робот-сапёр не нашёл других взрывных устройств на месте гибели Кириллова
Обложка ©

Telegram / ПОТОК

Алексей Берковиц
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