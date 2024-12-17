Робот-сапёр не нашёл других взрывных устройств на месте гибели Кириллова
Место гибели начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было обследовано роботом-сапёром. По информации РИА «Новости», он не нашёл других опасных устройств на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
«Робот-сапер завершил обследование места взрыва на Рязанском проспекте, другие взрывные устройства не обнаружены», — приводит агентство слова представителя экстренных служб.
Напомним, что минувшей ночью на Рязанском проспекте в Москве произошел мощный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Life.ru опубликовал видео с места происшествия. Есть версия, что самодельное взрывное устройство могло быть прикреплено к ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.
Российские политики и общественные деятели отреагировали на гибель генерал-лейтенанта Кириллова. По словам представителя МИД Марии Захаровой, Кириллов бесстрашно разоблачал преступления англосаксов и НАТО. О роли начальника Войск РХБЗ в расследовании деятельности американских биолабораторий на Украине упомянул сенатор Контстантин Косачёв, который также назвал его гибель невосполнимой утратой.
Life.ru