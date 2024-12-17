Робот-сапёр не нашёл других взрывных устройств на месте гибели Кириллова

Место гибели начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было обследовано роботом-сапёром. По информации РИА «Новости», он не нашёл других опасных устройств на месте взрыва на Рязанском проспекте в Москве.