«Потрясение»: Косачёв назвал гибель начальника Войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей
Сенатор Косачев: Убийцы начальника Войск РХБЗ Кириллова будут наказаны
Убийцы начальника Войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова непременно будут наказаны. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, который назвал гибель генерала-лейтенанта невосполнимой потерей.
«Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — написал Косачев.
Сенатор также вспомнил о совместном сотрудничестве с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. С его слов, генерал-лейтенант оказал комиссии «неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь». Косачев отметил порядочность, внимательность и стрессоустойчивость погибшего, который всегда работал на благо Родины.
Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 декабря. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Известно, что СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ТАСС / Вадим Савицкий