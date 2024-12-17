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Регион
17 декабря, 07:37

«Потрясение»: Косачёв назвал гибель начальника Войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей

Сенатор Косачев: Убийцы начальника Войск РХБЗ Кириллова будут наказаны

Убийцы начальника Войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова непременно будут наказаны. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, который назвал гибель генерала-лейтенанта невосполнимой потерей.

«Потрясение. Невосполнимая потеря. Вечная память. Соболезнования семьям погибших. Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — написал Косачев.

Сенатор также вспомнил о совместном сотрудничестве с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. С его слов, генерал-лейтенант оказал комиссии «неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь». Косачев отметил порядочность, внимательность и стрессоустойчивость погибшего, который всегда работал на благо Родины.

Озвучена мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова
Озвучена мощность взрывчатки, убившей начальника РХБЗ Кириллова

Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 декабря. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Известно, что СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Мария Любицкая
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