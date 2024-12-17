«Потрясение»: Косачёв назвал гибель начальника Войск РХБЗ Кириллова невосполнимой потерей

Убийцы начальника Войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова непременно будут наказаны. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, который назвал гибель генерала-лейтенанта невосполнимой потерей.

Сенатор также вспомнил о совместном сотрудничестве с Кирилловым в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. С его слов, генерал-лейтенант оказал комиссии «неоценимую профессиональную, экспертную и аналитическую помощь». Косачев отметил порядочность, внимательность и стрессоустойчивость погибшего, который всегда работал на благо Родины.