«Работал бесстрашно»: Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта Кириллова

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который погиб в результате взрыва в Москве, много лет системно и с доказательствами разоблачал преступления англосаксов и НАТО. Об этом в своих соболезнованиях написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.