Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 декабря, 06:36

«Работал бесстрашно»: Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта Кириллова

Захарова: Кириллов бесстрашно разоблачал преступления англосаксов и НАТО

Начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны

Начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который погиб в результате взрыва в Москве, много лет системно и с доказательствами разоблачал преступления англосаксов и НАТО. Об этом в своих соболезнованиях написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В числе заслуг погибшего генерал-лейтенанта Захарова отметила разоблачение провокаций НАТО с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещёнными химическими веществами. Дипломат также напомнила о работе Кириллова над разоблачением деятельности биолабораторий на Украине.

«Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шёл с открытым забралом. За Родину, за правду», — высказалась Захарова.

Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 сентября. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Известно, что СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело.

СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
СК официально подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Мария Захарова
  • Утраты
  • Общество
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar