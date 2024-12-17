«Работал бесстрашно»: Захарова высказалась о гибели генерал-лейтенанта Кириллова
Захарова: Кириллов бесстрашно разоблачал преступления англосаксов и НАТО
Начальник войск РХБ защиты Игорь Кириллов. Обложка © Минобороны
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, который погиб в результате взрыва в Москве, много лет системно и с доказательствами разоблачал преступления англосаксов и НАТО. Об этом в своих соболезнованиях написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В числе заслуг погибшего генерал-лейтенанта Захарова отметила разоблачение провокаций НАТО с химическим оружием в Сирии, манипуляции Британии с запрещёнными химическими веществами. Дипломат также напомнила о работе Кириллова над разоблачением деятельности биолабораторий на Украине.
«Работал бесстрашно. Не прятался за спинами. Шёл с открытым забралом. За Родину, за правду», — высказалась Захарова.
Напомним, мощный взрыв произошёл на Рязанском проспекте в Москве ранним утром 17 сентября. Погиб начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель Илья П. Life.ru публиковал видео с места происшествия. Известно, что СВУ могло быть примотано к ручке электросамоката. По данному факту возбуждено уголовное дело.