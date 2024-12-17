«Изверги»: В ГД высказались про убийство генерал-лейтенанта Кириллова
Депутат Картаполов: Все причастные к убийству Кириллова будут найдены и наказаны
Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ
Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не останется без ответа. Все следы ведут на Украину, а может, и далее, в США. Погибший вывел на чистую воду много причастных к биолабораториям на территории Незалежной. С такими словами выступил депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов в беседе с Life.ru. Он отметил, чем хуже у Киева дела на фронте, тем активнее они идут на преступления.
Картаполов про убийство Кириллова. Видео © Life.ru
«Это патологические изверги и убийцы. Которые издеваются над собственным народом и пытаются вот такими методами нам помешать. Они нам не помешают, они ещё более упрочат вот такими своими выходками нас в том, что мы не только должны, но и обязаны довести до конца выполнение задач специальной военной операции», — сказал Картаполов.
Депутат добавил, что все, кто причастен к этому подлому убийству, будут найдены, где бы они ни прятались. И их настигнет карающая рука правосудия. Кириллов многое сделал, чтобы вывести Соединённые Штаты на чистую воду с их проектом лабораторий по всему миру. Картаполов не сомневается, что «ниточка может идти из США», так как погибший обличал сына действующего президента Америки Хантера Байдена.
Напомним, минувшей ночью на Рязанском проспекте в Москве прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Life.ru показал видео с места происшествия. По предварительной информации, самодельная взрывчатка могла быть прикреплена к ручке электросамоката. Мощность заряда была эквивалентна 300 граммам тротила.