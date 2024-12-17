«Изверги»: В ГД высказались про убийство генерал-лейтенанта Кириллова

Убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не останется без ответа. Все следы ведут на Украину, а может, и далее, в США. Погибший вывел на чистую воду много причастных к биолабораториям на территории Незалежной. С такими словами выступил депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов в беседе с Life.ru. Он отметил, чем хуже у Киева дела на фронте, тем активнее они идут на преступления.

Картаполов про убийство Кириллова. Видео © Life.ru

«Это патологические изверги и убийцы. Которые издеваются над собственным народом и пытаются вот такими методами нам помешать. Они нам не помешают, они ещё более упрочат вот такими своими выходками нас в том, что мы не только должны, но и обязаны довести до конца выполнение задач специальной военной операции», — сказал Картаполов.