Киев открестился от причастности к убийству начальника Войск РХБЗ Кириллова
Подоляк отверг обвинения в причастности Киева к убийству Кириллова
Погибший начальник Войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов. Обложка © VK / Минобороны РФ
Киевский режим открестился от обвинений в причастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Украина не решает проблемы подобным образом, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.
«Украина не использует методы террористических форматов», — заявил чиновник, добавив, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не «где-то там».
Подоляк назвал убийство генерал-лейтенанта Кириллова «внутренней разборкой», не уточнив, о чём именно идёт речь.
Напомним, что рано утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве прозвучал сильный взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель. Life.ru опубликовал видео с места происшествия. Предварительно, самодельное взрывное устройство могло быть зафиксировано на ручке электросамоката. Мощность взрывчатки была эквивалентна 300 граммам тротила. Возбуждено уголовное дело, а убийство генерал-лейтенанта квалифицировано как теракт.