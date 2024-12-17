Киевский режим открестился от обвинений в причастности к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова. Украина не решает проблемы подобным образом, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью YouTube-каналу The Breakfast Show.

«Украина не использует методы террористических форматов», — заявил чиновник, добавив, что все решения принимаются лишь на поле боя, а не «где-то там».