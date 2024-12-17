Уже никто не сомневается, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было спланировано украинскими спецслужбами в ответ на его громкие разоблачения запрещённой деятельности ВСУ и Запада. Такое мнение высказал депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв в беседе с Life.ru.

Думаю, вряд ли кто-то сомневается, что убийство генерала Кириллова спланировано и осуществлено украинскими спецслужбами. Они ведь этим гордятся, причём, что самое ужасное, — террор поощряют на Западе, обозреватель немецкого «Бильд» Рёпке пишет о «справедливом возмездии». В Киеве, чтобы усилить пропагандистский эффект, видимо, зная, на какое время назначен взрыв, накануне объявили Кириллову пидозру, то есть обвинение.

Журавлёв пояснил, что погибший неоднократно говорил о биолабораториях на Украине и роли Запада в данном проекте. Для заокеанских сил он был крайне неудобным человеком. Депутат добавил, что Кириллов был самым высокопоставленным военным, на которого покусился киевский режим. Чем плачевнее положение дел на фронте, тем чаще у Киева возникает желание подорвать объект инфраструктуры. Угроза пропадёт, лишь когда мы «добьём террористическую гадину в её логове», заключил зампред.