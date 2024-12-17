За убийство Кириллова Украина может получить удар «Орешником»
Генерал-лейтенант Стаськов: Россия ответит «Орешником» на подрыв Кириллова
Россия может ударить по Украине «Орешником» в ответ на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Россия может ударить по Украине «Орешником» в ответ на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Это произойдёт в том случае, если версия с причастностью Киева к подрыву подтвердится, заявил экс-замглавы воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-лейтенант Николай Стаськов.
«Ответного теракта не будет, мы не будем избирательно уничтожать украинских генералов. А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», по крайней мере, об этом уже было объявлено», — цитирует Стаськова НСН.
Напомним, что сегодня, 17 декабря, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места трагедии. Мощность взрывчатки составила около 300 граммов тротила. Следственный комитет квалифицировал убийство как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики сказали, что смерть генерала была мгновенной. А в Госдуме обещали наказать убийц генерала.