За убийство Кириллова Украина может получить удар «Орешником»

Россия может ударить по Украине «Орешником» в ответ на убийство начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Это произойдёт в том случае, если версия с причастностью Киева к подрыву подтвердится, заявил экс-замглавы воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-лейтенант Николай Стаськов.

«Ответного теракта не будет, мы не будем избирательно уничтожать украинских генералов. А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», по крайней мере, об этом уже было объявлено», — цитирует Стаськова НСН.