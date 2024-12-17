Стало известно местонахождение камеры, с помощью которой следили за Кирилловым
Mash: Камера, с помощью которой следили за Кирилловым, была в каршеринге
Камера, с помощью которой следили за начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, находилась в автомобиле каршеринга, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, машину оставили у дома несколько дней назад, а камеру навели на подъезд и завернули в тряпку, чтобы она не бросалась в глаза.
Камера, транслирующая изображение через интернет, позволила преступникам следить за своей целью и дистанционно активировать самодельное взрывное устройство, установленное на самокате. Этот самокат был припаркован у подъезда случайным мужчиной, который, вероятно, не знал о своих действиях и выполнял заказ.
Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель погибли утром 17 декабря в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места трагедии. СК квалифицировал убийство генерала как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики раскрыли детали гибели Кириллова. А в Госдуме обещали наказать убийц высокопоставленного военного.
Life.ru