Гибель бывшего мужа Седоковой
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
17 декабря, 12:08

Стало известно местонахождение камеры, с помощью которой следили за Кирилловым

Mash: Камера, с помощью которой следили за Кирилловым, была в каршеринге

Камера, с помощью которой следили за начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, находилась в автомобиле каршеринга, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, машину оставили у дома несколько дней назад, а камеру навели на подъезд и завернули в тряпку, чтобы она не бросалась в глаза.

Камера, транслирующая изображение через интернет, позволила преступникам следить за своей целью и дистанционно активировать самодельное взрывное устройство, установленное на самокате. Этот самокат был припаркован у подъезда случайным мужчиной, который, вероятно, не знал о своих действиях и выполнял заказ.

С места гибели Кириллова изъяли фрагменты взрывчатки
С места гибели Кириллова изъяли фрагменты взрывчатки

Напомним, начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов и его водитель погибли утром 17 декабря в результате мощного взрыва на Рязанском проспекте в Москве. Life.ru опубликовал видео с места трагедии. СК квалифицировал убийство генерала как теракт, по данному факту возбуждено уголовное дело. Медики раскрыли детали гибели Кириллова. А в Госдуме обещали наказать убийц высокопоставленного военного.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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