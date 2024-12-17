Стало известно местонахождение камеры, с помощью которой следили за Кирилловым

Камера, с помощью которой следили за начальником войск РХБЗ ВС РФ Игорем Кирилловым, находилась в автомобиле каршеринга, сообщает Mash. По данным телеграм-канала, машину оставили у дома несколько дней назад, а камеру навели на подъезд и завернули в тряпку, чтобы она не бросалась в глаза.